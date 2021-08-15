Юрист рассказал, как разговаривать с мошенниками

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал о фразах, которые не стоит произносить при телефонном разговоре с мошенниками. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В первую очередь юрист отметил, что самый лучший способ обезопасить себя – не разговаривать с мошенниками. Но некоторые все же бывают крайне убедительны.

Редин отметил, что ни в коем случае не стоит отвечать на заданные вопросы фразами «да» или «нет» и не называть никакие цифры. Ваш голос может быть записан на диктофон.

«Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос», — подчеркнул Редин.

Он добавил, что не стоит называть злоумышленникам сроки действия карты и защитный код на обратной стороне.

Редин подчеркнул, что сегодня самая «популярна» разновидность телефонного мошенничества – звонки представителей службы безопасности или технических отделов банков. Они рассказывают о том, что с карты попытались списать деньги, но сотрудникам кредитной организации удалось приостановить операцию. Юрист отметил, что из банков не звонят клиентам по вопросам проводимых операций и не выясняют их счета и реквизиты.

Ранее руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка» Юлия Деменюк рассказала о дополнительном параметре защиты банковских карт.