Эксперты рассказали, что мешает бизнесу провести вакцинацию сотрудников

Бизнес плохо справляется с вакцинацией своих сотрудников по трем основным причинам — сезон отпусков, учет сотрудников с медотводом и несоответствие среднесписочной численности сотрудников с данными по компании, сообщают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

«Проблемы, связанные с вакцинацией сотрудников, по существу не изменились. Может получиться так, что в среднесписочном составе, допустим, десять сотрудников, из них два находятся в декрете, три имеют медотводы, еще три переболели, и только оставшиеся два работника вакцинировались — вакцинировать больше некого», — рассказал председатель совета «Опоры России» в Москве Дмитрий Несветов.

Кроме того, по словам Несветова, одной из проблем остается разница в данных между базой среднесписочной численности сотрудников, которая имеется у Роспотребнадзора, и фактическим положением дел в предприятии.

Тем не менее, эксперт указывает, что и Роспотребнадзор, и бизнес понимают эти сложности и готовы к взаимодействию.

«В целом, столичный бизнес за последние полтора месяца вышел на приемлемые цифры - на эти 60%», — считает Несветов.

По словам советника уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антона Свириденко, наиболее сложной проблемой для достижения заветных 60% вакцинированных представляет количество сотрудников с медицинским отводом.

«Если сотрудники с медотводом, то в эти 60% они не входят. Если у вас 50% с медотводом, то требование сложно выполнить», — подчеркнул Свириденко.

Ранее в Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников.