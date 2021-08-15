Федеральный судья приказал Белому дому вернуться к миграционной политике Трампа

Федеральный судья приказал Белому Дому вернуться к жесткой миграционной политике времен предыдущего президента Дональда Трампа, также известной как «Оставайся в Мексике», сообщает газета USA Today.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден одним из первых своих указов отменил положения миграционной политики, которая предписывала мигрантам из стран Латинской Америки оставаться в Мексике в ожидании рассмотрения их дела по иммиграции в американском суде.

Судья Федерального суда Техаса Мэтью Качмарек приказал администрации Байдена вернуться к прежней политике, так как, по его судебному решению, правительство США не учло несколько «критически важных факторов» безопасности при изменении законодательства.

Ранее в апреле 2021 года американцы дали оценку первым ста дням Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов.