Число погибших от землетрясения в Гаити выросло до 304 человек

На Гаити погибших в результате мощного землетрясения увеличилось до 304 человек, при этом количество пострадавших превысило 1800 человек, сообщает информационное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на управление гражданской защиты Республики Гаити.

«На настоящий момент зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг. Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения», — рассказал представитель управления.

Ранее число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227.

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.

По данным властей республики, сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Больше всего погибших обнаружено в департаменте Юг.