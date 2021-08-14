МВД: сбежавший из ИВС в Истре Мавриди может скрываться под другими фамилиями

На сайте МВД России была опубликована розыскная карточка преступника Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

По данным ведомства, он может скрываться под двумя другими именами: Авилов Александр Николаевич и Прудников Александр Анатольевич.

Ранее МВД России пообещало награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет в поимке Мавриди.

Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер запрещенным гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого «колбасного короля» Владимира Маругова.

В тот же день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца. Сотрудникам изолятора грозит срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. По последним данным, задержанным сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении полномочий.

11 августа были задержаны двое сбежавших — 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. 12 августа третий беглец самостоятельно сдался полиции.