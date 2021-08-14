В сети нашли способ легко очистить духовку

Жительница Австралии Мила Шантель поделилась в сети способом очистки духового шкафа при помощи подручных средств. Видео она разместила на странице в Instagram.

Шантель смешивает одну столовую ложку пищевой соды с двумя чайными ложками средства для мытья посуды, добавляет немного воды, доводя смесь до консистенции липкой пасты. Получившуюся смесь следует нанести на дверцу духовки и оставить на ночь. Утром, по словам Шантель, пригоревший жир легко очищается влажной тряпкой.

Шантель уверена, что в уборке всегда лучше использовать натуральные средства.

Ранее автор книги по «магической уборке» Мари Кондо рассказывала о том, как достичь просветления с помощью уборки. По ее мнению, уборка способна успокоить и привести к появлению неожиданных идей, так как монотонные действия вводят в состояние потока. Кондо советует начинать с одежды — правильно распределить в шкафу вещи и определенным образом их сложить. Затем взвесить все за и против, обдумать и проанализировать прошлое, пока пылесосишь в комнате.