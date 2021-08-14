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Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в центре Москвы

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Depositphotos

Новорожденную девочку, завернутую в куртку и пакет, обнаружили в Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Отмечается, что ребенку не больше суток, сейчас ее осматривают врачи. Прокуратура устанавливает личности родителей девочки.

Ранее в московском дворе на скамейке в пакете был найден новорожденный мальчик. Жители дома на Ярославском шоссе обнаружили ребенка и вызвали полицию. Младенца осмотрели врачи, мальчик полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным прокуратуры, он родился 2-3 дня назад.

Женщину, оставившую младенца на скамейке, нашли и доставили в полицию. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок оказался ее сыном.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, дальнейшее устройство жизни ребенка поставлено на контроль.

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