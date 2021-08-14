Глава МЧС попросил Путина изменить закон о тушении лесных пожаров

Руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев попросил президента внести изменения в законодательство, которые позволят тушить лесные пожары даже если огонь не угрожает населенным пунктам, сообщает ТАСС.

«Просим вас рассмотреть вопрос — это потребует внесения изменений в законодательную базу — о возможности привлечен сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы этом можем делать только в случае угрозы населенным пунктам», — сказал глава МЧС в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

Во время совещания президент, в свою очередь, отметил, что сейчас нет угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии из-за лесных пожаров в регионе. Однако он обратил внимание, что 13 очагов огня находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов и попросил «держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается».

Ранее вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе поездки в Якутию потребовал более основательно подходить к координации работы по тушению лесных пожаров в республике. По его словам, необходимо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем.