В Турции разбился пожарный самолет c россиянами на борту

Самолет Бе-200, арендованный Турцией у России, разбился у города Кахраманмараш на востоке страны, все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщается на сайте телеканала NTV.

В общей сложности на самолете Бе-200 находилось 7 человек. Среди них три пилота, штурман, техник, оператор и инженер.

По данным Минобороны России, на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Самолет использовался Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

В публикации отмечается, что к месту падения в районе Кысык была направлена поисково-спасательная группа.

Судьба членов экипажа неизвестна.

В публикации отмечается, что самолет был арендован правительством Турции у МЧС России для тушения лесных пожаров в области Аданы.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что в стране не осталось непотушенных лесных пожаров.

По его словам, с 28 июля, когда возник первый лесной пожар, взяты под контроль и потушены 299 очагов в 54 турецких провинциях.

Для ликвидации пожаров в Турцию были направлены, в том числе, российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.