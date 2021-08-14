СМИ: первый город по плану Шойгу построят на границе Хакасии и Красноярского края

Первый построенный с нуля сибирский город из трех-пяти, о которых говорил министр обороны России Сергей Шойгу, с большой вероятностью возведут на границе двух регионов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на высокопоставленного источника.

В публикации отмечается, что проект прорабатывался два года, а строительство начнется в 2022 году.

Первый из 3-5 новых городов на карте России может появиться в районе границы Хакасии и Красноярского края. По словам источника, его планируют построить в Минусинской котловине.

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме (президент России Владимир) Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — подчеркнул источник.

Ранее Шойгу предложил основать в Сибири несколько новых крупных городов, которые бы занимались узконаправленной научно-промышленной деятельностью.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек», — сказал глава военного ведомства.