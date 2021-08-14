Более 550 овец погибли от удара молнии в Грузии

Более 550 овец погибли на горе Абул в Ниноцминдском районе на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети) во время грозы. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Как рассказал заместитель мэра Ниноцминда Александр Микеладзе, ночью была сильная гроза, а утром поступил звонок от местного фермера, который сообщил о гибели нескольких сотен овец.

«Честно говоря, это первый такой случай. Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели», — рассказал Микеладзе.

Отмечается, что в мэрии создали специальную группу, участники которой изучат вопрос массовой гибели овец. Отчет об этом планируют представить на следующей неделе.

Издание утверждает, что средняя стоимость одной овцы составляет 350 лари (более $110). По текущему курсу это более 4,4 млн. рублей.

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