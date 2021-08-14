Эксперт считает снижение заболеваемости COVID-19 искусственным

Снижение числа заражений коронавирусом, которое фиксируется в последнее время, искусственное – оно связано с тем, что большое число людей в отпусках, а осенью начнется рост заболеваемости. Такую позицию высказал «Парламентской газете» академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев.

«Как и в прошлом году, в сентябре-октябре эпидемиологическая ситуация может быть напряжённой. Люди выйдут на работу, а это встречи в трудовых коллективах, резкое расширение контактов, перемещение в общественном транспорте. Поэтому я бы не обольщался: эти цифры связаны в значительной степени с традицией отдыхать в основном в августе», — пояснил профессор.

Он отметил, что сейчас в стране распространился «дельта»-штамм коронавируса, более контагиозный и опасный, но при этом система медицинской помощи «готова к отражению пандемии»: за последний год выросло число коек, в том числе с возможностью подключения к ИВЛ и нет дефицита необходимых лекарственных препаратов.

Ранее подобный прогноз дал замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. По его словам, самым опасным периодом станет сентябрь. Эксперты говорят о том, что число больных стабилизируется только к началу зимы.

Накануне в России было выявлено 22 277 случаев коронавирусной инфекции, 8,3% из которых не имели клинических проявлений болезни у пациентов. При этом подтверждено 815 летальных исходов. Лидерами по количеству заболевших стали Москва (2529), Петербург (1810) и Московская область (1223).