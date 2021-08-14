В Анапе из-за подтоплений эвакуированы более 450 человек, в том числе туристы

В Анапе пять санаториев и здравниц подтоплены из-за дождей, более 450 человек, включая постояльцев, эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на властей Краснодарского края.

«На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и... населенных пунктов расселено 458 человек», — сообщили в краевом оперштабе.

Эвакуацию провели в лагере «Огонек», пансионате «Соловей», санатории «Бригантина», на базе отдыха «Динамо» и в частных домовладениях поселка Виноградного.

Уточняется, что в результате проливных дождей в Анапе, Славянском и Темрюкском районах подтопило 352 частных домовладения и 878 придомовых территорий. Также размыт участок краевой автодороги в районе поселка Волна Революции.

Ранее стало известно, что в Анапе из-за непогоды был введен режим ЧС. В период с 12 на 13 августа в городе выпало более 152,2 мм осадков — это четырехмесячная норма для региона.

Более 330 детей было эвакуировано из детского санатория «Огонек» из-за подтопления.

В Краснодарском крае и Крыму сильные дожди прогнозируются вплоть до 15 августа.