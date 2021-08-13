Женщина случайно подстрелила своего друга во время игры с котом

В США женщина случайно подстрелила друга, когда использовала лазерный прицел на боевом пистолете для игры с котом, сообщает Associated Press.

Правоохранительные органы штата Висконсин возбудили дело по факту произошедшего. 19-летняя девушка обвиняется в неосторожном обращении с оружием.

Инцидент произошел, когда девушка приехала в дом, куда ее 21-летний друг принес оружие. По словам очевидцев, девушка, находясь в нетрезвом состоянии, взяла в руки пистолет, «включила лазерный прицел и направила его в пол, чтобы кот гнался за ним».

В этот момент она случайно произвела выстрел, который пришелся в бедро молодому человеку. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб наложили ему жгут и затем госпитализировали. Подробностей о его состоянии не сообщается.

В беседе с полицией девушка уверяла, что была уверена, что магазин был вынут из пистолета и выстрел произошел «случайно».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково на похоронах кота один из участников траурной церемонии случайно застрелил хозяина животного.