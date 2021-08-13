У россиянина выявили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»

Москвич Сергей Тарасенко привился от коронавируса «Спутником V», после чего у него выявили рекордное количество антител — 27 тысяч. Об этом сообщает «Лента.ру».

Сергей дважды сдавал анализы, и оба раза количество антител было крайне высоким.

«Обе прививки я перенес относительно легко. В первый день вообще ничего не чувствовал, на второй поднималась температура чуть больше 38 градусов и держалась дня два-три. Ну и слабость, конечно, на этом фоне, тело ломит. Но больше никаких симптомов не было — ни насморка, ни боли в горле», — рассказал он.

По словам врачей, такая реакция организма может быть объяснена сильной иммунной системой мужчины.

В РФПИ оценили сообщение о большом количестве антител у Тарасенко, добавив, что «данные, полученные не только в России, но и ряде других государств, в том числе Аргентине, Сербии, Бахрейне, Венгрии, Мексике, Сан-Марино, ОАЭ, демонстрируют, что «Спутник V» — один из лучших препаратов против коронавируса в мире, в том числе против новых штаммов».

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокую эффективность и безопасность. Представленные позитивные данные были собраны и проанализированы совместно с министерствами здравоохранения и регуляторами стран, использующих российский препарат для вакцинации населения.