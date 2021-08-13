В NASA не верят, что просверлить дыру в «Союзе» мог американский астронавт

NASA считает не заслуживающими доверия версии, что отверстие в корабле «Союз», пристыкованном к МКС в 2018 году, просверлил американский астронавт. Об этом в ходе брифинга заявил представитель космического агентства, сообщает «Интерфакс».

«Астронавты NASA выполняют миссии с профессионализмом, они очень уважаемые люди, которые вносят невероятный вклад во имя страны. <...> Я считаю, точнее мы верим, что поведение астронавтов — профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия», — сказал он.

В августе 2018 года в обшивке российского корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а также взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека «Союза», и доставили образцы на Землю для расследования причин инцидента.

Ранее источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил о том, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено человеком, не знакомым с устройством корабля «Союз МС».