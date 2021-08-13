Тульский пряник взяли на работу в МЧС

В Тульской области в МЧС приняли Тульский Пряник, сообщает телеканал Тульский.

Прянику вручили фирменную одежду и огнетушитель. В качестве первого задания его отправили на базу отдыха «Новая волна», но не тушить пожары, а провести беседу с детьми на тему безопасного поведения.

12 августа на базе отдыха состоялся «День безопасности». Приглашенный на мероприятие Пряник рассказал ребятам о пожаре и о порядке действий в случае возгорания. С его участием для детей провели викторину. Спасатели показали детям стволы для тушения, каски, огнетушители, а также рассказали, какой ущерб могут нанести пожары.

В региональном МЧС добавили, что благодаря подобным мероприятиям удается избежать беды с участием детей.

Ранее в Казани пожарные спасли ребенка из горящей квартиры — он был в помещении один, а пожарным позвонил прохожий, увидевший черный дым с улицы.