Китай отказал ВОЗ в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса

Власти Китая отклонили просьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возобновлении расследования происхождения коронавируса. Об этом сообщает телеканал France 24.

12 августа, в ВОЗ призвали Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19. Специалисты организации уточнили, что это может помочь выяснить реальные причины возникновения заболевания.

Однако Китай отклонил эту просьбу, подчеркнув, что расследования, проведенного совместно с ВОЗ в январе этого года, достаточно. Власти Китая отметили, что поддерживают научные, а не политизированные версии того, как возник коронавирус.

«Мы поддерживаем научный подход. Выводы и рекомендации совместного отчета ВОЗ и Китая были признаны научным сообществом», — сказал заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

Ранее руководитель группы экспертов ВОЗ, которая занималась поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, датский ученый Питер Эмбарек заявил, что исключать версию о заражении нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях нельзя.