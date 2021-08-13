В ранах пострадавших в Воронеже не нашли инородных повреждающих объектов

В ранах пассажиров автобуса, взорвавшегося в Воронеже, не обнаружены инородные повреждающие предметы и осколки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела оказания медицинской помощи взрослому населению областного департамента здравоохранения Надежду Остроушко.

По ее словам, в основном пациенты поступили с ушибами мягких тканей и ссадинами, контузиями и баротравмами. У женщин, которых привезли в крайне тяжелом состоянии, диагностировали переломы.

«Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты, осколки, пока по тем данным, что мы видим у пациентов, мы такого не обнаружили», — заключила Остроушко.

Ранее в Минздраве рассказали, что состояние 13 пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как стабильное. В ведомстве отметили, что у пациентов отсутствует отрицательная динамика и рассказали о четырех пассажирах, которые лечатся амбулаторно. Медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.

Автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской. В результате инцидента пострадали 19 человек, двое позднее скончались.