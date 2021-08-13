Названы российские города с самыми вкусными и недорогими кафе

Вкуснее всего — в кафе и ресторанах Казани, дешевле — в Набережных Челнах, а по соотношению вкуса и цены лидируют заведения общественного питания Тюмени, сообщили «Газете.Ru» в SuperJob.

Специалисты сервиса по поиску работы опросили 9000 представителей экономически активного населения городов с численностью населения от 500 тыс. человек, посещавших кафе и рестораны своего города в течение последнего календарного года. Респондентов попросили оценить вкус и стоимость блюд в заведениях по пятибалльной шкале.

Выяснилось, что самые вкусные кафе находятся в Казани — их оценили в 4,5 балла. На втором месте с 4,3 баллами — Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и лишь один из городов-миллионников — Краснодар. На третьем месте со средней оценкой 4,2 балла – Самара, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, Ярославль, Саратов, Ижевск. Москва и Санкт-Петербург с 4,1 балла в рейтинге лишь на 4 месте из 5 возможных вместе с Новосибирском, Пермью, Волгоградом, Уфой, Воронежем, Омском, Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону.

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Оценивая уровень цен в кафе и ресторанах своего города, редко кто называл их низкими, поэтому рейтинг строился по сумме оценок «низкие» и «умеренные». На первом месте по привлекательности стоимости блюд оказались заведения Набережных Челнов (80% опрошенных назвали цены умеренными, 2% — низкими), на втором — Тюмени (80 и 1% соответственно), на третьем — Астрахани (76 и 1%). Столица Татарстана оказалась на 4 месте (77% назвали цены умеренными, низкими же их назвали менее 1% опрошенных). Санкт-Петербург на 20 месте из 30 (63 и 2%). Москва — на последнем месте по уровню ресторанных цен: 52% москвичей назвали их умеренными, 2% низкими, а 42% — высокими.

Тем временем в рейтинге самых вкусных и доступных первое место заняли заведения Тюмени. Вторую строку поделили заведения мегаполисов Татарстана: столица Казань и полумиллионник Набережные Челны. Астрахань — на третьем месте. Санкт-Петербург — на 15-м из 22. Столица замыкает рейтинг: со вкусом блюд в ресторанах и кафе Москвы все в порядке, но цены посетители сочли слишком высокими.