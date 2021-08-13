Продажи спорттоваров выросли на 50% на следующий день после закрытия Олимпиады

На следующий день после церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио, которые проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года, продажи спортинвентаря выросли на 50%, сообщили «Газете.Ru» аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

Также специалисты проанализировали спрос на спорттовары в июле и августе 2021 и сравнили эти цифры с аналогичным периодом 2020 года.

«За год популярность этой категории товаров среди покупателей выросла в 4 раза. Эксперты связывают это с тем, что за время карантина, россияне привыкли заниматься спортом дома и не поменяли свои привычки после снятия ограничений», — сообщили в компании.

В топ-товаров по России вошли велосипеды, трекинговые палки, кистевые эспандеры, веревочные лестницы, баскетбольные и волейбольные мячи, сетки и ракетки для пинг-понга, гири, гантели, турники и навесные брусья, а также наборы для бадминтона.