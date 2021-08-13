Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Паводок на Дальнем Востоке признали ЧС федерального характера 12:54
Свищев: может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду против российского футбола 12:51
Джордж Мартин пишет новую книгу, не имеющую отношения к «Игре престолов» 12:50
Меркель перед поездкой в Киев посетит Россию 12:48
В Литве обвинили Россию в хакерской атаке на МИД государства 12:40
В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19 12:35
ФАС проводит антикартельные проверки в крупнейших торговых сетях 12:31
Экс-тренер «Динамо»: сейчас все научились играть в футбол, а Россия стоит... 12:29
«Я — терминатор»: в сети обнаружено видео с откровениями... 12:17
Стали известны утвержденные кабмином суммы вознаграждений за медали на Олимпиаде 12:17

Россияне назвали самые сложные профессии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Самыми сложными профессиями, по мнению россиян, являются врач, космонавт и шахтер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Более половины опрошенных россиян (52%) отметили, что докторам приходится тяжелее всего.

«От врача требуется владение огромным количеством важных навыков — искусством эффективной коммуникации с пациентом, умением дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации. Также у врача должны быть хорошие знания в базовых естественных науках, таких как физиология, анатомия, фармакология, биохимия, гистология, эмбриология и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной», — считает руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко.

По данным опроса, на втором месте по сложности оказалась профессия космонавта, на третьем — шахтера (32% и 34% соответственно). Далее в рейтинге оказались профессии сапера, пожарного, пилота, учителя, водолаза, программиста, военного и химика.

Результаты исследования показали, что сложность работы, по мнению россиян, в первую очередь зависит от высокого уровня ответственности. Это отметили 53% опрошенных. На высокий уровень опасности для жизни и здоровья представителей сложных профессий указал 41% респондентов, на эмоциональный накал в работе — 38%, на высокие требования к квалификации — 32%.

В опросе приняли участие более 5 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что более 80% студентов при выборе работы на первое место ставят зарплату. При этом почти 40% нынешних выпускников вузов не собираются работать по специальности. Эксперты отрасли связывают изменения с коронакризисом — хороший оклад видится молодежи привлекательнее престижной профессии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Отмена удаленки и открытие зоопарков: какие карантинные меры сняли в столице
Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве
Лежит на глубине 110 м. Спасатели нашли затонувший вертолет на Камчатке
Обнаружено тело первой жертвы крушения Ми-8 в Курильском озере
Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже
Число погибших при взрыве автобуса выросло до двух
Стали известны утвержденные кабмином суммы вознаграждений за медали на Олимпиаде
В России выявлено 22 277 новых случаев коронавируса
Напавшего на русскоговорящую кассиршу в Бишкеке отправили в изолятор
Спецпредставитель Путина назвал угрозу «Талибана»* заслуженной
Новости и материалы
Паводок на Дальнем Востоке признали ЧС федерального характера
Свищев: может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду против российского футбола
Джордж Мартин пишет новую книгу, не имеющую отношения к «Игре престолов»
Меркель перед поездкой в Киев посетит Россию
В Литве обвинили Россию в хакерской атаке на МИД государства
В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19
ФАС проводит антикартельные проверки в крупнейших торговых сетях
Экс-тренер «Динамо»: сейчас все научились играть в футбол, а Россия стоит на месте
«Я — терминатор»: в сети обнаружено видео с откровениями стрелка из Плимута
В Сочи закрыли все пляжи из-за шторма
Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев рассказал о пожертвованиях от сочувствующих
Спортивный юрист оценил масштаб последствий от положительного допинг-теста россиянина
В МИД заявили, что РФ не нарушает международное право, выдавая паспорта жителям ДНР и ЛНР
Продажи спорттоваров выросли на 50% на следующий день после закрытия Олимпиады
Врач-инфекционист рассказал о возможных изменениях коронавируса
В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших из ИВС преступников
В Крыму назвали количество пострадавших жителей из-за подтоплений
На Украине заявили, что визит Зеленского в США станет «историей успеха»
Все новости
Не сошлись во вкусе: покупателей сети супермаркетов не устроила цена
Сделка по покупке «Яндексом» сети «Азбука вкуса» сорвалась
Бритни Спирс свергла родителя
Отец Бритни Спирс отказывается от опеки над дочерью
«Чиновников — в отставку»: спортсменки объединились в борьбе с бикини
Руководство гандбольных федераций призвали уволиться из-за формы спортсменок
«Русские в силах это сделать»: как Запад смирился со строительством Берлинской стены
60 лет назад началось возведение Берлинской стены
Неестественное землетрясение: почему в Кемеровской области произошли толчки магнитудой 5,4
Геофизик заявил о техногенной природе землетрясения в Кузбассе
Плейлист недели: Tayöka и IOWA, Карди Би, Loboda и Slava Marlow
Tayoka и IOWA спели о насилии под музыку Скриптонита
Отрезанное ухо, усыновление, выстрел в президента: на что фанаты идут ради звездных кумиров
Самые дикие выходки фанатов Пугачевой, Канье, Курниковой и других знаменитостей
Спутниковая группировка Galileo проявится в России
К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключат европейские спутники Galileo
«Как будто дом взорвался». Что известно об инциденте с автобусом в Воронеже
В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали 18 человек
Не для всех: электромобили запустят в пилотных регионах
На запуск электрокаров в нескольких регионах потратят 43 млрд рублей
«Разжигали межнациональную рознь»: в Россию запрещен въезд Вагабзаде и Ахметову
Экс-послу Азербайджана Вагабзаде запретили въезд в Россию за оскорбления русских
«Так же, как учебники»: депутаты предложили предоставлять школьную форму бесплатно
В Госдуме считают, что цены на школьную форму необходимо зафиксировать
В Воронеже взорвался автобус, есть погибшая и раненые
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях