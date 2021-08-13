Россияне назвали самые сложные профессии

Самыми сложными профессиями, по мнению россиян, являются врач, космонавт и шахтер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Более половины опрошенных россиян (52%) отметили, что докторам приходится тяжелее всего.

«От врача требуется владение огромным количеством важных навыков — искусством эффективной коммуникации с пациентом, умением дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации. Также у врача должны быть хорошие знания в базовых естественных науках, таких как физиология, анатомия, фармакология, биохимия, гистология, эмбриология и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной», — считает руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко.

По данным опроса, на втором месте по сложности оказалась профессия космонавта, на третьем — шахтера (32% и 34% соответственно). Далее в рейтинге оказались профессии сапера, пожарного, пилота, учителя, водолаза, программиста, военного и химика.

Результаты исследования показали, что сложность работы, по мнению россиян, в первую очередь зависит от высокого уровня ответственности. Это отметили 53% опрошенных. На высокий уровень опасности для жизни и здоровья представителей сложных профессий указал 41% респондентов, на эмоциональный накал в работе — 38%, на высокие требования к квалификации — 32%.

В опросе приняли участие более 5 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что более 80% студентов при выборе работы на первое место ставят зарплату. При этом почти 40% нынешних выпускников вузов не собираются работать по специальности. Эксперты отрасли связывают изменения с коронакризисом — хороший оклад видится молодежи привлекательнее престижной профессии.