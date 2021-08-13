Губернатор Воронежской области рассказал о принятых мерах после взрыва автобуса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что он прервал свой отпуск и прибыл на место ЧП в Воронеже, где взорвался автобус. Об этом сообщается на странице Гусева «ВКонтакте».

«В первую очередь приношу соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибшей и всем, кто пострадал при взрыве. Всего это 18 человек. Мы еще не знакомы со всеми обстоятельствами трагедии, это предстоит изучить правоохранителям», — написал губернатор региона.

Как уточнил Гусев, отдано поручение о принятии исчерпывающего комплекса мер безопасности на пассажирском транспорте в Воронеже.

Планируется, что будет проверен весь пассажирский транспорт, как в Воронеже, так на междугородних и межмуниципальных маршрутах.

Также с водителями, механиками и другими работниками автобаз организуют внеплановые инструктажи. При этом с 13 августа на конечных остановках будут осуществляться массовые проверки наземного транспорта.

«Распорядился выработать механизм оказания не только полноценной медицинской помощи пострадавшим, но и меры материальной компенсации. Ее суммы будут определены позднее», — добавил Гусев.

Автобус взорвался на улице Кольцовской в Воронеже вечером 12 августа. В салоне пассажирского транспорта находились около 30 человек: 18 пострадали, одна женщина умерла в реанимации.

Водитель рассказал сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работало на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. В Минздраве уточняли, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва, двое — в состоянии средней тяжести.