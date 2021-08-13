Вулкан Шивелуч начал извергать лаву

Самый северный из действующих вулканов Камчатки, Шивелуч начал извергать лаву на фоне резкого повышения своей активности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Активность Шивелуча резко возросла после землетрясения, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска, магнитудой 8,2. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал», — рассказал сотрудник Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук.

Сейсмолог уточнил, что по склонам Шивелуча движутся раскаленные потоки лавы, а также происходят выбросы пепла.

«От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно», — предупредил Демянчук.

Сотрудники вулканостанции призывают не приближаться к Шивелучу и покинуть его окрестности.

Ранее в сейсмослужбе Азербайджана заявили, что на Каспии произошло извержение грязевого вулкана.