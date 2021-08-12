При взрыве автобуса в Воронеже в салоне находились 35 человек, травмы получили 13

Тринадцать человек из 35 пассажиров взорвавшегося автобуса в Воронеже получили травмы, одной женщине ампутировали ноги, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что 14 человек пострадали при взрыве хлопка газа в автобусе в Воронеже. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

Водитель заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. В Минздраве сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва, двое — в состоянии средней тяжести.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место взрыва. Он дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта.

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. На месте в настоящее время работают экстренные службы.