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СК возбудил уголовное дело после взрыва автобуса в Воронеже

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента со взрывом автобуса в Воронеже, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен Председателем СК России на контроль на контроль в центральном аппарате», — указано в сообщении.

В СК при этом не уточнили по какой именно статье возбуждено уголовное дело.

Вечером, 12 августа, в маршрутном такси в Воронеже произошел взрыв. По последней информации, 13 человек из 35 пассажиров взорвавшегося автобуса получили травмы, одной женщине ампутировали ноги. Автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работало на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. Эту информацию затем подтвердил и перевозчик.

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