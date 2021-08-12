ВОЗ создаст группу экспертов, чтобы продолжить выяснять происхождение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не политизировать процесс выяснения происхождения коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении организации, передает РИА «Новости».

«Основываясь на том, что уже стало известно, следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. Доступ к данным критически важен для развития нашего понимания науки и не должен быть никоим образом политизирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью будет создана международная научная консультативная группа под названием SAGO, которая займется изучением новых патогенов с пандемическим потенциалом.

Ранее руководитель группы экспертов ВОЗ, которая занималась поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, датский ученый Питер Эмбарек заявил, что исключать версию о заражении нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях нельзя.