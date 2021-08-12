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Полицейского из Воронежа с 22 квартирами уволили со службы за взятку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший заместитель начальника управления ГИББД Игорь Качкин, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью порядка 50 млн рублей, уволен из полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

Глава пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова также подтвердила эту информацию, подчеркнув, что Качкина уволили со службы «по отрицательным мотивам».

Ранее у замначальника ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина нашли имущество, общая сумма которого составила около 60 млн рублей. Еще в середине февраля прошла проверка контроля за расходами полицейского. На суде мужчина пояснил, что ему принадлежат только квартира и комната в общежитии, а остальные 20 квартир находятся в собственности у родителей.

Накануне сообщалось о задержании бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина.

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