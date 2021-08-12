Неудачливого грабителя, чью записку с угрозами не смогли прочитать, посадили в тюрьму

67-летнего британца Алана Слэттери приговорили к шести годам тюремного заключения в Суссексе в Англии, сообщает Eastbourne Herald.

По информации полиции, Слэттери 18 марта этого года зашел в отделение банка Nationwide Building Society в городе Истборн в Суссексе и передал сотруднику записку с угрозами и требованиями передать преступнику деньги. Тем не менее, сотрудник банка из-за плохого почерка не смог прочитать то, что там написано и мужчина ушел ни с чем. Вскоре, уже после того, как он ушел из здания банка, один из сотрудников все же смог понять написанное и сообщил об инциденте в полицию. Полиция объявила преступника в розыск.

В конце месяца Адам Слэттери еще два раза заходил в банк с записками, содержащими угрозы, на этот раз, более разборчиво написав свои требования. В одном из них, кассир испугался за свою безопасность и передал грабителю £2400.

Мужчину смогли вычислить по камерам видеонаблюдения и арестовать недалеко от своего дома. Его обвинили в двух эпизодах покушения на ограбление и один эпизод ограбления, приговорив в итоге к лишению свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудница секс-шопа в Новокузнецке прогнала грабителя огромным фаллоимитатором.