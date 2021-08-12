В Турции протестующие против мигрантов разгромили сирийский квартал

Сотни жителей Анкары разгромили квартал, где живут сирийские беженцы, после того как один из них зарезал подростка. Видеозапись погромов была опубликована в Twitter-аккаунте Стокгольмского центра свободы.

Протесты против мигрантов охватили столицу вечером 11 августа. На кадрах видно, как местные жители громят витрины магазинов, кидают камни в окна домов и поджигают машины.

Власти направили усиленные наряды полиции для подавления волнений. В турецких соцсетях появились сообщения о том, что некоторых сирийцев эвакуировали из района на автобусах.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства юноши. В ходе расследования задержаны два человека.

Ситуация в государстве обострилась из-за прибытия тысяч афганцев, которые спасаются от войны в их стране. В прошлом месяце Турция задержала на иранской границе более 27 тыс. выходцев из Афганистана.

В 2020 году министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что границу Турции с Европейским союзом пересекли более 76 тыс. мигрантов.