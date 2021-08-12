Минобрнауки подтвердило отстранение ректора РГСУ Починок на время проверки вуза

В Минобрнауки подтвердили, что ректор РГСУ Наталья Починок отстранена от должности до 6 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в РГСУ заявили, что отстранение ректора Натальи Починок носит формальный характер. По словам декана факультета коммуникативного менеджмента РГСУ Игоря Романова, решение было принято на основании формального протокола, а не в результате проверки министерства.

Документ об отстранении подписан временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Хамров пояснил, что в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки. Он добавил, что решение о восстановлении в должности Починок будет принимать министр высшего образования Валерий Фальков.