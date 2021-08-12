Сотрудника ФНС, платившего налоги за других граждан, могут уволить

В отношении сотрудника ФНС в Подмосковье, закрывавшего долги налогоплательщиков со своего личного счета, началась служебная проверка, в ходе которой его могут уволить. Как объяснил «Газете.Ru» юрист, налоговый консультант компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Рубен Айвазян, в его действиях можно увидеть превышение должностных полномочий.

«Сотрудники налоговой службы — это не обычные сотрудники, с которыми только заключается трудовой договор. Здесь в действие входит и закон о государственной гражданской службе, и перечень очень жестких регламентов. Естественно, возможности уплачивать налоги, даже небольшие, не предусмотрено. Это не входит в его должностные обязанности. У него есть четкие полномочия, он должен был проверять и проводить меры по взысканию задолженности», — сказал Айвазян.

Он также отметил, что, вероятно, таким образом сотрудник добивался более высоких показателей успешности инспекции.

«Здесь, наверное, понятны мотивы сотрудника. Есть в налоговом органе определенные показатели успешности отдела, инспекции в целом. Он действовал не только в своих интересах получения определенных премий. Я думаю, показатели инспекции тоже были улучшены. С одной стороны, если оценивать вне рамок кодекса и его должностных обязанностей, вроде, он поступал правильно: и задолженность перекрыта, и показатели хорошие. Но с другой стороны, это превышение должностных обязанностей», — пояснил юрист.

Ранее сотрудника подмосковной Федеральной налоговой службы ФНС отстранили от работы за уплату налогов граждан с личного счета. Мужчина оплачивал мелкие задолженности — до 100 рублей. По его словам, взыскивать такие суммы, которые могли быть приписаны гражданам «техническим образом» или из-за начисления пеней, дольше по времени и дороже.