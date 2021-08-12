ДНК-экспертиза проводится по делу о пропавшем в Турции россиянине Рагине

Процедура опознания тела, найденного на турецком острове Бургазада и предположительно принадлежащего российскому гражданину Макару Рагину, до сих пор проводится. Об этом сообщили в генконсульстве России в Стамбуле, передает РИА «Новости».

«Родители сегодня посетили управление судмедэкспертизы в Стамбуле. Однако, насколько нам известно, процедура опознания не завершена. Окончательный вывод можно будет сделать по завершению ДНК-экспертизы», — сказали в дипмиссии.

Тело, как предполагается, 20-летнего Рагина правоохранители обнаружили на острове Бургазада близ Стамбула 10 августа. Останки были направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Отмечалось, что рядом с телом была найдена сумка с документами россиянина.

Макар Рагин прилетел на отдых в Стамбул 16 июля, а 29 июля планировал вернуться в Вильнюс, где учится в университете. Но за день до вылета Макар Рагин вышел из отеля, чтобы поехать на Принцевы острова, и не вернулся. Его личные вещи и документы остались в гостинице. Сообщалось, что пропавшего в Стамбуле россиянина могли задержать во время рейда по борьбе с нелегалами.