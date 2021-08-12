Эксперты оценили заразность и летальность «дельта»-штамма коронавируса

«Дельта»-штамм коронавируса вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавирусной инфекции, сообщил врач-педиатр клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя» Антон Равдин. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По его мнению, более высокой заразностью штамма объясняется рост числа заболеваний коронавирусом, в частности тяжелой формой. Сейчас чаще стали болеть дети, добавил врач.

На сегодняшний день специалисты оценивают заразность инфекции параметром R0 — базовым индексом репродукции. Он показывает, сколько человек заражает один больной в наивной (не сталкивавшейся с инфекций) популяции. Например, R0 сезонного гриппа — в среднем 1,6, натуральной оспы, искорененной в 1980 году, — от 3,5 до 6.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, что R0 для «дельта»-варианта COVID-19 составляет от 5 до 9,5, что сравнимо с ветряной оспой (R0=9-10).

«Дельта-вариант более трансмиссивен, чем SARS и MERS, Эбола, простуда, сезонный грипп и испанка 1918 года, натуральна оспа. Он так же заразен как ветряная оспа», — говорится в сообщении американского ведомства.

При этом вирусолог из НГУ Сергей Нетесов заявил, что смертность от коронавируса намного выше, чем от гриппа, однако сравнима со смертностью от дифтерии.

«От оспы смертность была 30 процентов, смертность от коронавируса — три процента. Если сравнивать с существующими заболеваниями, то среди взрослых смертность от дифтерии — от трех до десяти процентов», — пояснил ученый.

Ранее глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц рассказал, что сегодня течение COVID-19 сопровождается новыми симптомами в связи с распространением «дельта»-штамма.