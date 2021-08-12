Лукашенко: В Белоруссии не будет принудительной вакцинации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вакцинация против коронавируса в республике останется добровольной. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА».

«Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться — пусть вакцинируется, не хочет — не надо», — заявил Лукашенко.

По его словам, текущая эпидемиологическая обстановка не дает поводов для беспокойства.

«В очередной раз хочу заверить всех: мы справляемся с этой бедой на достойном уровне. Без лишнего информационного шума, политических дрязг», — сказал белорусский президент.

Ранее сообщалось о создании прототипа белорусской прививки от SARS-CoV-2.

С 1 октября 2020 года жители Белоруссии могут добровольно вакцинироваться российским препаратом «Спутник V» в рамках его пострегистрационных исследований.