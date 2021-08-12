Экс-мэра украинского города уличили в краже лука и капусты

Бывшего мэра украинского города Чорткова Михаила Вербицкого поймали на краже лука и капусты с чужого огорода. Об этом сообщил владелец участка Роман Коцюбович на странице Facebook.

Инцидент произошел 4 августа текущего года. Впоследствии пострадавший опубликовал также видео с места происшествия.

Коцюбович рассказал, что Вербицкий приехал к нему на огород на личном автомобиле «Нива». Без ведома и разрешения хозяина он собрал с участка 127 головок лука и несколько головок капусты. Заметивший происходящее владелец участка вызвал на место происшествия полицию.

В свое оправдание Вербицкий заявил, что перепутал огороды.

Ранее суд приговорил бывшего замглавы Сунтарского района Якутии к обязательным работам за кражу сливочного масла. Бывший чиновник украл 19 ящиков сливочного масла по 20 килограммов каждый., сумма ущерба составила 209 тыс. рублей.