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Сотрудник подмосковной ФНС закрывал долги граждан из своих средств

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Сотрудник подмосковной Федеральной налоговой службы ФНС платил налоги за граждан со своего личного счета. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Мужчина оплачивал мелкие задолженности – до 100 рублей. По его словам, взыскивать такие суммы, которые могли быть приписаны гражданам «техническим образом» или из-за начисления пеней, дольше по времени и дороже.

Служебную проверку начали, когда показатели сотрудника ФНС стали на порядок отличаться от счетов коллег, которые на него и пожаловались.

В настоящее время мужчина отстранен от работы. Пока неизвестно, как служба поступит с ним и гражданами, которые не платили налоги самостоятельно.

Ранее финансовый эксперт рассказал, как пенсионерам избежать уплаты необязательных налогов. По словам финансового эксперта НПФ «Будущее» Евгения Биезбардиса, пенсионеры имеют право не платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом. В том случае, если пенсионеры работают, из официальных финансовых поступлений, например, зарплаты, удерживается НДФЛ.

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