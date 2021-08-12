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Сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинения после побега подсудимых

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Двум сотрудникам изолятора временного содержания в подмосковной Истре предъявили обвинения в превышении полномочий после побега пятерых подсудимых, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным ведомства, обвиняемые отключили камеры видеонаблюдения и ушли спать, не закрыв двери камер для передачи продуктов.

Утром 6 августа прокуратура сообщила о побеге пятерых подсудимых из ИВС Истры. Среди них — Александр Мавриди, предполагаемый убийца владельца колбасных компаний Маругова, которого застрелили из арбалета в ноябре.

В тот же день сотрудники Следственного комитета задержали двух сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца. Сотрудникам изолятора грозит срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

11 августа были задержаны двое сбежавших — 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану.

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