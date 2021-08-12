Авиаэксперт назвал «чудом» спасение пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

Тот факт, что восьми пассажирам вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке, удалось выплыть с девятиметровой глубины и спастись, можно назвать «чудом», считает специалист в области безопасности полетов Алексей Власов.

«То, что они выплыли с такой глубины, — это просто чудо. Летчики проходят специальную подготовку, когда фюзеляж опускается на определеную глубину, и в тренировочной режиме они пытаются оттуда выплыть. Это очень сложно даже профессионалам — чего говорить о неподготовленных пассажирах», — сообщил он «Газете.Ru».

Рамка задних дверей, достаточно большой проем, самостоятельно открылась под напором воды — это и спасло людей, полагает эксперт.

По его мнению, причиной крушения могла стать ошибка экипажа.

«Видимость была ограничена, поэтому пилоты просто не увидели площадки при подходе, не рассчитали и упали в воду. Возможность аварийной посадки на воду у данной модели не предусмотрена, двери автоматически у Ми-8 не открываются», — пояснил Власов.

Ситуацию могла осложнить максимальная загрузка вертолета.

«У него двигатель достаточно слабенький. Все зависит от того, сколько топлива было на борту. Если была полная заправка, то 16 человек — это для него максимум. Это могло осложнить ситуацию. Конечно, экипаж предупреждают о плохой погоде, но в данном случае полет совершался по фактическим метеоусловиям. Если, когда они вылетали, погода на аэродроме вылета была устойчивой, то никто запретить полет не мог. А затем командир экипажа принимал решение, готов ли он садиться при таких условиях или нет», — заключил авиаэксперт.

Ранее сообщалось, что Ми-8 с туристами на борту рухнул в озеро на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Вертолет лежит на глубине 125 метров, спасательная операция продолжается. Известно, что он находился в исправном состоянии — проходил капитальный ремонт в 2020 году.