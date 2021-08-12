Один человек погиб в результате аварии с микроавтобусом в Кузбассе

Микроавтобус, направлявшийся из Красноярска в Новосибирск, перевернулся на магистрали в Кузбассе. В результате происшествия один человек погиб, сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Еще шесть человек пострадали. Микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся в районе 66 километра автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Промышленная — Журавлево». На место ДТП были направлены сотрудники Госавтоинспекции.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось», — пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Всего в салоне микроавтобуса находились восемь человек. На месте аварии работают сотрудники полиции, расследование продолжается.

Ранее в прокуратуре назвали причину смертельной аварии в Новой Москве в районе 36 км Калужского шоссе. У 16-летней погибшей не было права на управления машиной.