В Южной Корее хотят ужесточить наказание за «терроризм со спермой»

Политики в Южной Корее стремятся внести поправки в существующий закон, чтобы «терроризм со спермой» стал наказуемым сексуальным преступлением, пишет The Guardian.

Этот шаг последовал после серии спорных судебных приговоров, по которым мужчины, которые тайно эякулировали на женское имущество, были наказаны за «имущественный ущерб», а не за преступное сексуальное поведение. Такие деяния на местном уровне получили название «терроризм со спермой».

В 2019 году мужчина, пропитавший женские туфли спермой, был оштрафован на 500 тыс. вон ($435 долларов). Полиция сообщила, что в то время расследование проводилось по обвинению в «материальном ущербе», поскольку не было юридических положений, применимых к обвинениям в сексуальных преступлениях.

В том же году другой мужчина был приговорен к трем годам тюремного заключения после того, как в качестве мести подмешивал в кофе женщины слабительные и афродизиаки. Несмотря на добавление его спермы и мокроты к напиткам и помещении их на предметы — более 50 раз — это не было признано сексуальным преступлением, поскольку не было установлено следов «сексуального насилия».

Согласно южнокорейскому законодательству, преступник должен прибегнуть к насилию или запугиванию, чтобы его действия расценивались как сексуальное преступление — харассмент с применением контакта и запугивание (в том числе в интернете) и изнасилование.

Отмечается, что было всего несколько случаев, когда судьи признавали «терроризм» актом приставания при отсутствии физического контакта, но более половины судебных дел оканчивались приговором к условному наказанию.

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