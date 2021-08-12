Разбившийся с туристами Ми-8 в 2020 году проходил капремонт

Вертолет Ми-8, который разбился в Курильском озере Южно-Камчатского заказника в Камчатке, проходил капитальный ремонт в прошлом году. Об этом «Интерфаксу» рассказал коммерческий директор авиакомпании «Витязь - Аэро» Дмитрий Черных.

Перед каждым маршрутом вертолет осматривали.

«Капремонт вертолета проводился в 2020 году. Перед каждым вылетом воздушное судно у нас обязательно проходит осмотр на подготовку к вылету», — пояснил Черных.

По его словам, командиром экипажа является бывший военный летчик.

Коммерческий директор не знает, откуда были туристы, находившиеся на борту в момент падения Ми-8.

На территории Южно-Камчатского заказника вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» совершил жесткую посадку. Согласно предварительным сведениям, на борту были 3 члена экипажа и 13 пассажиров. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти восемь человек.

Ранее уголовное дело завели по факту крушения вертолета с туристами на Камчатке.