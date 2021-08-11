Депутат из Марий Эл заявил, что его слова о «божественности власти» исказили

Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов написал на своей странице во «ВКонтакте», что его фраза о власти была вырвана из контекста.

Ранее в сети появилось видео со встречи с ветеранами труда в поселке Сернур, на котором он призвал граждан не делать что-то «назло власти», поскольку та «от Бога». Кожанов также заявил им, что если «встретил начальника – надо поклониться».

По его словам, ролик — «нарезка вырванных из контекста высказываний».

«Был доверительный разговор в узком кругу, на встрече с представителями ветеранских организаций. Поскольку я внепартийный депутат, был задан вопрос о взаимодействии с властью. Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли», — заявил политик.

По словам Кожанова, его позиция по отношению к власти «давно и хорошо известна» в республике и за ее пределами, и она состоит в том, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ».

Он также выразил сожаление, что «кроме скандалов», оппозиционные партии «ничего пока предложить не могут».

«И этот ролик — очередное доказательство того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди нас», — отметил Кожанов.

Кожанов является депутатом Госсобрания Марий Эл седьмого созыва.