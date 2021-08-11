Россияне, отдыхающие в кредит, чаще выбирают пятизвездочные отели

Россияне, отдыхающие в кредит, чаще всего выбирают пятизвездочные отели, сообщили «Газете.Ru» аналитики платежного онлайн-сервиса ЮMoney. Они изучили, на каких курортах и в каких отелях наши соотечественники отдыхали «в долг» с июня 2020 года по июнь 2021-го.

«Среди тех, кто выбрал отдых в кредит, выросло число клиентов, которые отдыхали в отелях категории «пять звезд» (42% покупок). Также россияне платили в кредит за отели «четыре звезды» (25%) и «три звезды» (23%). При этом 69% покупок — номера «Стандарт», 8% — полулюкс, 6% — делюкс», — рассказали в компании.

Среди направлений, на которые оформляют кредит, лидирует Турция (45%). Также в топе Россия (31%) и Танзания (5%). Кроме того, в десятке лидеров — ОАЭ, Куба, Египет, Абхазия, Кипр, Мальдивы и Мексика.

«Топ курортов в кредит в 2021 году возглавило Имеретинское побережье (14% оплат). Также среди самых популярных направлений — турецкие курорты Анталья (13%) и Чолаклы (10%)», — отметили в ЮMoney.

Средняя цена тура на человека в Турции составляет 34,4 тыс. рублей, в России — 23,8 тыс. рублей, в Абхазии — 24,9 тысячи рублей.

«Средний чек за поездку по курортам: Белек — 54,5 тыс. рублей, Имеретинский курорт — 23,9 тыс. рублей, Анапа — 22,6 тыс. рублей», — уточнили в платежном онлайн-сервисе.

Большинство россиян (71%) берут в кредит горящие туры на двух человек. Каждый пятый заемщик (20%) проводит отпуск в одиночестве, а еще 8% приобретают путешествия на троих.

«Кроме того, 55% отправляются на отдых без детей, 28% добавляют в бронь одного ребенка, 15% — двоих детей», — добавили в ЮMoney.

Чаще всего «кредитный» отпуск длится не дольше недели. 48% пользователей бронируют туры в кредит на семь-девять ночей. Еще 19% покупают туры на 10-12 ночей, столько же — на четыре-шесть.