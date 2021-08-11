Непонятый каталонскими продавцами турист умер из-за того, что проглотил ключи от машины

Голландский турист, чье имя не раскрывается, скончался в Барселоне 6 августа из-за того, что проглотил ключи от машины, сообщает The Sun.

Около 10 утра 5 августа испуганный голландец вбежал в супермаркет в округе Сарриа, и, по всей видимости, попросил о помощи. Однако сотрудники магазина не поняли, что он говорит, и вызвали полицию, сославшись на то, что человек «ведет себя неадекватно, находится в очевидном состоянии ажитации и мешает работе», после чего сотрудники правопорядка скрутили мужчину и вывели из заведения.

Недалеко от отделения полиции, мужчина потерял сознание, после чего наконец-то был передан в руки медикам, вытащившим ключи у него из горла. В ночь на 6 августа человек скончался.

Остается невыясненным, каким образом ключи от машины оказались в теле голландца.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб после того, как в Турции его голову придавило окном.