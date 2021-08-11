Роспотребнадзор постановил вакцинировать от гриппа не менее 60% россиян

Вакцинация против гриппа должна охватить не менее 60% населения России. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано на Официальном интернет-портале правой информации.

«Принять меры (рассмотреть вопрос) для достижения охвата профилактическими прививками против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок», — говорится в документе.

Людям, которые прививаются от коронавируса или других инфекций, Роскомнадзор рекомендует подождать не меньше месяца перед тем, как делать противогриппозную вакцину.

Кампанию по вакцинации против гриппа планируется начать в сентябре.

Ранее сообщалось, что в России идут испытания вакцины двойного действия — и от гриппа, и от SARS-CoV-2.