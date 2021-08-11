Биолог рассказал, кто не может заразиться коронавирусом

От заражения коронавирусом человека может защитить индивидуальная невосприимчивость. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

«Тут может быть две причины, одна наиболее вероятная, что такие люди еще не подхватили инфекцию, другая, что они просто оказались не восприимчивы к COVID-19», — заявил биолог.

По его словам, если человек был заражен вирусами похожими на SARS-CoV-2, происходит иммунологический перекрест и можно либо переболеть бессимптомно, либо не заболеть вовсе.

Невосприимчивость к COVID-19 может быть также связана с интерфероновой особенностью организма, добавил ученый. Речь идет о врожденном иммунитете, который делает организм менее восприимчивым к подобным инфекциям.

Ранее вирусолог рассказал о суперраспространителях коронавируса.