Американка узнала о беременности на пятом месяце, съев бутерброд

24-летняя Жасмин Миллер из Сан-Диего поделилась видео в TikTok, в котором рассказала о том, что узнала о своей беременности, съев сэндвич.

Жительница Калифорнии рассказала, что решила перекусить во время концерта певицы Билли Айлиш и съела бутерброд. Сразу после этого она почувствовала себя сытой и заметила, что ее живот странно раздулся. Жасмин была удивлена и даже отправила свою фотографию матери. Та в шутку сказала, что, должно быть, девушка беременна. Жасмин вместе с подругой сразу отправилась в аптеку, а когда тест на беременность оказался положительным, обе были шокированы. Дальнейшее медицинское обследование показало, что на тот момент девушка находилась на пятом месяце беременности.

Всего три месяца спустя, на 32-й неделе, она родила своего первенца, Лейтон Скай Миллер.

На протяжении всей беременности у Жасмин были сильные спазмы, но она связывала их появление с болезнью желудка, а отсутствие менструаций – с приемом противозачаточных таблеток.

На тот момент у Жасмин был молодой человек, однако создавать с ним семью она была не готова. Примечательно, что, когда он поинтересовался у девушки, почему они не могут завести собаку, Жасмин убедила его в том, что это большая ответственность, которая будет преследовать их на протяжении 15 лет. После того, как она сообщила ему о своей беременности, молодой человек вышел из машины, хлопнув дверью. Больше Жасмин его не видела.

Девушка признается, что на момент рождения дочери она была абсолютно неготовой к материнству. Жасмин отдельно благодарит медсестер госпиталя, которые объяснили ей, как ухаживать за ребенком, пока Лейтон находилась на двухмесячной интенсивной терапии.

Теперь, спустя два года, когда жизнь маленькой семьи стала немного проще, Жасмин решила поделиться своей историей в TikTok, чтобы поддержать молодых мам. Это видео уже набрало более 800 000 просмотров.

Недавно у жительницы Португалии после родов в подмышке выросла «грудь».