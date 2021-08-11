Экспертиза признала невменяемость отца сестер Хачатурян причиной его убийства

Новая психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами института им. В. П. Сербского установила, что сестры Хачатурян убили своего отца из-за его жестокого обращения с ними. Об этом рассказали адвокаты девушек, комментируя результаты экспертиз, полученные в ходе расследования уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, передает ТАСС.

В рамках уголовного дела об истязании, сексуальном насилии и побоях девушки признаны потерпевшими.

«Эти экспертизы подтвердили все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми, но уже в рамках уголовного дела в отношении их отца, — рассказала адвокат средней сестры Мари Давтян.

По словам правозащитника, специалисты института выяснили, что каждая из сестер с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства. Все эти заболевания имеют прямую причинно-следственную связь между действиями погибшего и обнаруженными у его дочерей расстройствами, отметил адвокат.

28 июля 2018 года сестер Хачатурян задержали, они обвиняются в убийстве отца. На момент преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Ранее адвокат Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили прокомментировал результаты новых психолого-психиатрических экспертиз дочерей убитого.