Анапский дельфинарий обнаружил в Черном море масляные пятна

Анапский дельфинарий на Большом Утрише после сообщений об экологической аварии в Черном море сообщил, что обнаружил на поверхности воды масляные пятна. Об этом сотрудники дельфинария рассказали в своем аккаунте в Instagram.

При этом первые сообщения об этом стали появляться еще во вторник, 10 августа. В настоящее время сотрудники достают ленты сорбирующего бона.

«<...> он, как огромная губка, будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным», — указано в сообщении дельфинария.

Залповый выброс нефти произошел на морском терминале рядом с Новороссийском 7 августа при погрузке на танкер. Владелец терминала сообщал, что в море вытекло 12 кубометров нефти, а площадь загрязнения составила 200 кв. м. РАН получила снимки из космоса, на которых видно, что нефть растеклась по площади в 80 кв. км.